Kanadský podnikatel a diplomat byli zatčeni v Číně

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Čínské úřady oficiálně zatkly dva Kanaďany, kteří jsou v zemi podezřelí z krádeže státního tajemství a již půl roku jsou zadržováni. Informoval o tom dnes kanadský deník The Globe and Mail a citoval zdroj z kanadské vlády, podle nějž formální obvinění zatím dvojici sděleno nebylo. Oficiální zatčení podle listu The Wall Street Journal znamená, že je schválila prokuratura a vazba může být prodloužena na dva až sedm měsíců.