KLDR zachráněna. Jižní Korea jí pošle pomoc za osm milionů dolarů

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Jižní Korea je připravena poskytnout KLDR humanitární pomoc ve výši osmi milionů dolarů (185 milionů Kč), které by měly být využity na výživu a zdravotní péči pro děti a těhotné ženy. Konkrétní projekty pomoci z těchto peněz zajistí Světový program pro výživu (WFP) a Dětský fond OSN (UNICEF). Jihokorejské úřady dnes uvedly, že se pokusí finance dodat co nejdříve a že rovněž zvažují přímou zásilku potravin do Severní Koreje.