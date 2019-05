V Malajsii končí světová skládka plastů, nerecyklovatelný odpad se bude vracet

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Malajsie, která se stala světovou skládkou plastů, bude vracet nerecyklovatelný plastový odpad do zemí jeho původu. Oznámila to dnes ministryně životního prostředí. Malajsie se stala alternativní destinací pro plastový odpad, když ho přestala přijímat Čína. Většina plastů, které se do Malajsie dostávají pochází z rozvinutých států a je kontaminovaná, nekvalitní a nedá se recyklovat.