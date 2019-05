Čína drží muslimskou menšinu ve virtuální kleci, píše NYT

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Čína používá vysoce vyspělé monitorovací technologie ke sledování etnických menšin žijících na čínském území. Napsal to americký list The New York Times s odvoláním na informace prezentované na čínském průmyslovém veletrhu. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dnes televizi NBC řekl, že informacím newyorského listu věří.