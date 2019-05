Čínská odveta proti Applu? Zakladatel Huawei by protestoval jako první

— Autor: ČTK / EuroZprávy.cz

Zakladatel čínské společnosti Huawei Žen Čeng-fej by protestoval, pokud by se Peking v reakci na sankce uvalené Spojenými státy na jeho podnik rozhodl zavést odvetná opatření vůči americké firmě Apple. Žen to uvedl v rozhovoru s agenturou Bloomberg. Prohlásil rovněž, že žádné kroky čínské vlády proti Applu neočekává.