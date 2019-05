Obchodní válka pokračuje, Čína chce zakázat vývoz vzácných kovů do USA

"Podle toho, co vím, Čína vážně zvažuje omezení vývozu vzácných kovů do USA. V budoucnosti by Čína mohla uskutečnit také další odvetná opatření," napsal Chu Si-ťin na svém twitterovém účtu.

Do kategorie vzácných kovů patří 17 chemických prvků, které se používají při výrobě široké škály produktů od spotřební elektroniky pro vojenská zařízení. Čína se v letech 2014 až 2017 na celkovém dovozu vzácných kovů do USA podílela zhruba 80 procenty, píše Reuters.

USA a Čína, tedy dvě největší ekonomiky světa, nyní proti sobě vedou obchodní válku, v jejímž rámci na sebe vzájemně uvalují nová cla. Washington navíc tento měsíc zařadil čínskou společnost Huawei na černou listinu, takže americké podniky nyní potřebují zvláštní povolení, aby jí mohly dodávat své produkty.