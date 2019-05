"Nejsme pro svět skládkou!" Filipíny vracejí do Kanady desítky kontejnerů s odpadem

Soud na Filipínách v roce 2016 označil dovoz 2400 tun odpadu z Kanady za ilegální. Byl špatně označen jako plast určený k recyklaci.

Kanada tvrdí, že v případě vývozu tohoto odpadu šlo o soukromou obchodní transakci, která se uskutečnila bez svolení vlády. "Kanadská vláda podniká všechny kroky k tomu, aby zajistila bezpečnou a k životnímu prostředí ohleduplnou dopravu a likvidaci tohoto odpadu v Kanadě," uvedl mluvčí ministerstva životního prostředí tohoto severoamerického státu.

Filipíny obvinily Kanadu, že celou věc zdržuje, a filipínský Rodrigo Duterte, známý svojí výbušnou povahou a slovními výpady proti západním zemím, vyhrožoval, že Kanadě vypoví válku, vysype odpadky před její ambasádou v Manile nebo osobně popluje se sporným odpadem a vyhodí ho v kanadských vodách.

Mluvčí Duterteho uvedl, že doufá, že vztahy obou zemí se nyní vrátí k normálu. Ministr zahraničí Teodoro Locsin prohlásil, že diplomaté, kterým přikázal se na protest z Kanady stáhnout, se tam nyní vrátí. Na svém twitterovém účtu šéf filipínské diplomacie zveřejnil fotku kontejnerové lodě plující s odpadem do Kanady a připojil k ní pozdrav: "Baaaaaaaa bye".

