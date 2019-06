Blíží se vojenský střet mocností? Šéf Pentagonu důrazně varuje Čínu

"Čína může a musí mít vztahy spolupráce se zbytkem regionu," prohlásil šéf Pentagonu v Singapuru, kde dnes druhým dnem pokračuje třídenní bezpečnostní fórum Šangri-la.

"Ale chování, které narušuje svrchovanost jiných zemí a které zasévá nedůvěru ohledně čínských úmyslů, musí přestat," dodal podle agentury AFP Shanahan v diskusi na bezpečnostním fóru.

2 of 6: We have an enduring commitment to uphold a free and open Indo-Pacific in which all nations, large and small, are secure in their sovereignty and able to pursue economic growth consistent with accepted international rules, norms, and principles of fair competition.