Potetovaná celebrita se ukrývá před zatčením, policii posílá posměšné vzkazy

"Nenenene, nikdy mě nechytíte," napsal tento týden na facebooku muž, který je díky ozdobám svého těla v Austrálii televizní celebritou.

Když policisté přes tutéž sociální síť požádali veřejnost, aby jim pomohla odhalit Brambleův úkryt, odpověděl jim ze svého profilu: "Nikdy v životě jsem ho neviděl."

#EthanBramble: Tattooed model mocks arrest warrant in Australia https://t.co/oAEtCAToup self mutilation; this boy needs help with his #psychiatric problems