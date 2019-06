Masakr na Tchien-an-men? Zásah by správný, přinesl stabilitu, tvrdí čínský ministr obrany

V odpovědi na otázku vznesenou po jeho projevu na bezpečnostním fóru v Singapuru označil tento vysoce postavený čínský politik tehdejší několikatýdenní protesty studentů žádajících v demokratizaci země za politické "nepokoje", napsala agentura Reuters. Poukázala při tom na fakt, že se čínští vládní činitelé jen výjimečně vyjadřují k událostem ze 4.června 1989; zmínky o nich jsou v Číně tvrdě cenzurovány.

"Všichni se starají o Tchien-an-men po 30 letech," řekl dnes ministr Wej. "Během těch 30 let Čína pod vedením Komunistické strany prošla mnoha změnami - myslíte, že vláda jednala 4. června nesprávně? Vláda dospěla k závěru rázně ukončit ty nepokoje." Vývoj v Číně od roku 1989 ukázal, že vládní akce byly oprávněné, dodal Wej.

Protesty na náměstí Tchien-an-men byly "politickým chaosem, který ústřední vláda potřebovala uklidnit, což byla správná politika," řekl ministr obrany. "Díky tomu se Čína těší stabilitě a když ji navštívíte, dokážete pochopit tu část její historie."

The day that #China asked for democracy but was denied by the brutal military regime



‘Tank Man’: the full footage. #TiananmenSquare, #Beijing, 1989 pic.twitter.com/7ntKn9PtR5