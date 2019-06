Kábul zasáhla série bombových útoků. Jeden mrtvý, řada zraněných

První nálož byla umístěna pod autobusem převážejícím zaměstnance univerzity, citovala agentura AFP z prohlášení mluvčího ministerstva vnitra Nasrata Rahímího. Bezprostředně poté vybuchly na stejném místě další dvě nálože v době, kdy se tam sbíhali příslušníci bezpečnostních sil a záchranáři.

One killed, 17 injured in three successive blasts in #Kabul, according to Afghan officials. The injured include a local journalist and five Afghan forces. (File photo) pic.twitter.com/IHjzF8eXt8