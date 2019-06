V Indii dál pátrají po osmi ztracených horolezcích, naděje slábne

Mezi pohřešovanými jsou čtyři Britové, dva Američané, Australanka a indický průvodce. Jde o část expedice organizované britským horským vůdcem Martinem Moranem a jeho firmou Moran Mountains. Sám Moran je jedním z pohřešovaných.

Cílem výpravy byl prvovýstup na jeden z vedlejších vrcholů hory Nandá Déví vysoký 6477 metrů. S výstupem začali 13. května a 22. května se ohlásili z druhého základního tábora ve výšce 4870 metrů. Podle plánů se měli po zdolání vrcholu do tohoto tábora vrátit během uplynulého týdne a když se tak nestalo, zalarmoval zbytek výpravy záchranáře a policii. Ti s pátráním začali v sobotu.

Zachary Quain, Ian Wade, Kate Armstrone and Mark Thomas, the 4 UK citizens rescued from #NandaDeviEast Base Camp in Pithoragarh today with Himveers at 14th Bn ITBP HQrs in Pithoragarh. Search is on by ITBP mountaineers for missing 8 members of the expedition team.#nandadevi pic.twitter.com/MKkIPt1HCF