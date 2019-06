Z diplomata je vrah. Bývalý velvyslanec Japonska v ČR pokládal syna za nebezpečného

Podle japonské televize NHK Kumazawa vyšetřovatelům sdělil, že jeho obavy ze synova chování zvýšil útok, při němž minulý týden 50letý muž napadl nožem školačky na autobusové zastávce ve městě Kawasaki jižně od Tokia, dva lidi zabil a 17 zranil. Podobně jako Kumazawův syn byl útočník středního věku a prakticky nevycházel ven. Krátce po činu spáchal sebevraždu.

Šestasedmdesátiletý bývalý diplomat Kumazawa uvedl, že na svého potomka zaútočil kuchyňským nožem po hádce, během níž vyčítal, že syna rozčiluje hluk doléhající k nim ze sportovní akce u nedaleké školy.

Čtyřiačtyřicetiletý muž po bodných zraněních do hrudníku silně krvácel a po převozu do nemocnice zemřel. Kumazawa, který byl velvyslancem v Česku v letech 2005 až 2008, policii sám přivolal na místo činu a podle japonské tiskové agentury Kjódó se k vraždě přiznal.

Zmíněné dva násilné činy spáchané v Japonsku přitáhly znovu pozornost k fenoménu takzvaných hikikomori, což jsou lidé, kteří se uzavírají před společností a dlouhé měsíce, ba i roky nevycházejí z domova.

Podle průzkumu, který zveřejnila v březnu japonská vláda, je v Japonsku ve věkové skupině od 40 do 64 let více než 610.000 hikikomori. Jiný průzkum uvádí, že ve věkové skupině od 15 do 39 let je těchto poustevnicky žijících lidí kolem 540.000.

Skupiny, které vznikly na podporu hikikomori, zdůrazňují, že většina těchto lidí není násilnická, jak z některých ojedinělých případů z poslední doby část veřejnosti vyvozuje.