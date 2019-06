Čína by se měla kát za masakr na Tchien-an-men, vzkázal Tchaj-wan

Tchajwanská Rada pro kontinentální záležitosti (MAC) uvedla, že se Čína snaží události z roku 1989 tajit a že překrucuje pravdu. Od čínské vlády očekává vyjádření upřímné lítosti a vypořádání se s "historickou chybou". Ministr Wej se k brutálnímu zákroku na náměstí Tchien-an-men vyjádřil na bezpečnostním fóru v Singapuru, zásah proti demonstrantům, od kterého 4. června uplyne 30 let, označil za oprávněný.

Podle tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen byl 4. červen 1989 pro Čínu kritickým bodem obratu, země se ale vydala nesprávným směrem. "I když Čína udělala v poslední době velký pokrok v ekonomické oblasti, lidská práva a svobodu stále potlačuje," uvedla Cchaj.

Otázka Tchaj-wanu je pro Peking velmi citlivá, prodemokratický ostrov si nárokuje jako svou provincii. Vztahy mezi oběma zeměmi se zhoršují od roku 2016, kdy se Cchaj Jing-wen stala prezidentkou. Ostrý projev ministra obrany Weje proto Tchaj-pej nenechal bez odezvy, uvedla agentura AP. Podle Weje Čína vojensky zakročí, pokud by jí někdo chtěl sebrat nárok na Tchaj-wan a Jihočínské moře, které je předmětem mezinárodního sporu.

I was in Beijing 30 yrs ago when the Army opened fire on the Tiananmen democracy protesters. I spent the night witnessing the slaughter: Here's what happened. Lu Xun was right: "Lies written in ink cannot disguise facts written in blood" https://t.co/0KuOju3W1k pic.twitter.com/I6pHi5KZ1F