Jak se „vyléčit“ z homosexuality? Filipínský vůdce má svéráznou metodu

Duterte obvinil svého velmi vokálního kritika, důstojníka a senátora Antonia Trillanese, že je gay. Filipínský prezident pak řekl, že sám se cítil být „trochu gayem“, zatímco byl ve svém prvním manželství, které skončilo v roce 2000.

Po svém setkání se svou druhou ženou byl však „ vyléčen“. „ Stal jsem se znovu mužem! Takže krásná žena mě vyléčila. Potom jsem nesnášel hezké muže. Nyní preferuji krásné ženy,“ řekl Duterte.

Filipínský prezident tvrdé ruky se do gayů strefuje pravidelně. V roce 2016 vzbudil diplomatický skandál, když amerického velvyslance na Filipínách nazval „ teplým synem děvky“. O rok později Američany obvinil, že svou podporou homosexuálů šíří špatný vliv.

„Neexistuje žádný gender, je pouze on a ona. To je jejich kultura. U nás se aplikovat nebude. Jsme katolíci a máme občanský zákoník, kde se píše, že manželství mohou uzavírat jen muži a ženy. To je náš zákon, tak proč bychom měli akceptovat jejich gender,“ uvedl.

Přes své zdůrazňování katolicismu Duterte zaútočil na kněze a biskupy filipínské katolické církve, které jej kritizovali za jeho tvrdou válku proti drogám. Osočil je, že jsou gayové a obtěžují děti. Duterte, který tvrdí, že v mládí byl sám sexuálně obtěžován knězem, nazval katolickou církev nejpokrytečtější institucí v zemi.

Prezident dokonce vyzval Filipínce k zabíjení kněží. „ Prezidentský úřad mi dal Bůh a jsem si jistý, že by tak neučinil, kdyby mě považoval za sračku. Nebýt Boha, nejsem tím, čím jsem. Ale tihle biskupové, zabijte je. Jsou to bezcenní blázni. Všechno, co umí, je kritizovat.“

Duterte zároveň se však několikrát řekl, že by gayové měli být tolerováni a že měli být uznáni katolickou církví. „ Nebude žádný útlak a my uznáme váš význam ve společnosti," řekl Duterte na konferenci LGBT komunity ve městě Davao na Filipínách.

Filipínský prezident v roce 201ž rozpoutal tvrdou válku proti drogám, za kterou sklidil velkou kritiku doma i zahraničí. Filipínská národní policie připustila, že okolo 5 000 osob, většinou chudých osob, bylo zabito v protidrogových operací.

Podle lidskoprávních organizací byl počet mnohem větší a většinou se jednalo o chladnokrevné popravy. Police to odmítá, že jen jednala v sebeobraně.