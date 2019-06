Čína odsoudila vzkaz USA k výročí zásahu na Tchien-an-men

Pompeova výzva je podle čínské ambasády ve Washingtonu hrubým vměšováním do vnitřních záležitostí země a šéf americké diplomacie dal najevo své "předsudky a aroganci". "Lidská práva v Číně na tom nikdy nebyla lépe," uvedlo podle Reuters velvyslanectví ve Washingtonu.

Today, we call on China to release all those held for seeking to exercise their human rights and fundamental freedoms, to halt the use of arbitrary detention, and to reverse counterproductive policies that conflate terrorism with religious and political expression. #Tiananmen30