Smrtící virus nipah se opět šíří. Zabíjel už loni, vakcína neexistuje

Nakažený student je v jihoindickém státě Kérala. Tamní ministr zdravotnictví, kterého dnes citovala agentura Reuters, oznámil, že čtyři lidé vykazují symptomy onemocnění a stav 80 dalších, z nichž někteří byli v kontaktu s nemocným studentem, se monitoruje. Ve zdravotnických zařízeních v celém státě byla zřízena izolovaná oddělení pro případné nemocné. Loni se v Kérale virem nakazilo 19 lidí.

Youth from Idukki Hospitalised @ Kochi with indefatigable Fever for last 10 days, Tested Positive for initial Nipah tests.. Final result yet to come from Pune Virology Institute..