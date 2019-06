Čínu dodnes straší masakr na Tchien-an-men. V den výročí zpřísnila restrikce

V čínské metropoli se dnes kolem náměstí Tchien-an-men pohybují stovky uniformovaných policistů i strážců pořádku v civilu, napsala agentura Kjódó. Některé ulice v okolí byly zcela uzavřeny, před vstupem na náměstí vznikla nová kontrolní stanoviště, u nichž se tvoří dlouhé fronty.

Přísnější kontroly znamenaly, že se mnoho turistů dnes brzy ráno na náměstí nedostalo včas, aby mohli sledovat hojně navštěvované slavnostní vztyčování státní vlajky v 5:00 místního času (v pondělí 23:00 SELČ), uvedla agentura AFP.

Policie kontroluje kufry všem vozidlům, která chtějí vjet do širší oblasti kolem náměstí. Novináři dnes na Tchien-an-men vůbec nesmějí, fotografům a kameramanům policisté brání v pořízení záběrů, napsal deník The Guardian. Reportéři zahraničních médií se tak pokoušejí navázat kontakt alespoň s lidmi, kteří na náměstí míří, většina z nich ale o výročí vůbec nic neví. "Nikdy jsem o tom neslyšel... nic o tom nevím," reagoval na dotaz reportéra agentury Reuters třicátník, který se představil jen příjmením Čang.

Reportéři se dnes nemohou spojit s nejméně desítkou předních politických aktivistů a disidentů, což znamená, že je čínské úřady poslaly na "nucenou dovolenou" na venkov, napsala AP. Toto opatření se v zemi pravidelně užívá v případě událostí hojně sledovaných zahraničními médii a jeho cílem je, aby reportéři nemohli získat vyjádření lidí kritických k vládnoucímu režimu.

Například disident Chu Ťia, který je přítelem rodiny zesnulého a předtím dlouho vězněného nositele Nobelovy ceny za mír Liou Siao-poa, je už od 30. května v přístavním městě Čching-chuang-tao. "Je to odrazem jejich strachu, jejich hrůzy, ne naší," uvedl Chu.

Podle agentury AP letos čínské úřady dokonce omezily i pietní akce sdružení Matky z Tchien-an-men, které v minulosti tolerovaly. Skupina rodičů, kteří na náměstí přišly o své děti, v den výročí připomíná památku zesnulých u jejich hrobů.

Restrikce se dnes týkají i internetu. Na sociálních sítích jsou odstraňovány příspěvky, které výročí masakru připomínají. Stanice CNN upozornila, že čínská vláda nyní blokuje i přístup na stránky této stanice v Číně s poznámkou, že dnešním hlavním tématem je právě výročí potlačení demonstrací. Čínská státní média dnes výročí vůbec nezmiňují.

Twitter has apologized for suspending accounts that were critical of the Chinese government's response to the Tiananmen Square protests of June 4, 1989 https://t.co/9UZX0zHt7g