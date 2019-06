Hongkong ozářily svíčky. Lidé si připomněli výročí brutálního zásahu na Tchien-an-men

"Je velice důležité, že lidé v Hongkongu si dál připomínají tragédii ze 4. června a uchovávají vzpomínky," řekl na shromáždění prodemokratický aktivista Richard Tsoi z Hongkongská aliance na podporu patriotických a demokratických hnutí Číny. "Nedovolte, aby čínské úřady směly smazat vzpomínky celému národu," dodal.

Huge turn out for the 30th #TiananmenSquareMassacre vigil in #HongKong at Victoria Park tonight pic.twitter.com/20G1rCdcWh