Zvrhlý kardinál Pell je opět před soudem. Jedna z obětí popsala, co se dělo v sakristii

Pell (77), který byl donedávna jako prefekt ekonomického sekretariátu třetím mužem Vatikánu, je nejvýše postaveným katolickým duchovním odsouzeným za sexuální zneužívání.

Nyní je Pell v melbournském vězení. Dnešního líčení u odvolacího soudu australského státu Viktorie se nicméně zúčastnil. Slyšení by mělo pokračovat i ve čtvrtek a ihned po jeho skončení by mohla trojice soudců vynést rozsudek. Je ale také možné, že soudci své rozhodnutí sdělí až později.

If #Pell is acquitted there will be many distraught victims. Then there are the many deceased victims that our 'justice system' wouldn't even take into account. 🤬



⚠️⬇️⚠️ This is only one representation under Pell's leadership & duty of care. pic.twitter.com/QI9Weh5axi