Tažení proti podpatkům: V Japonsku se šíří kampaň KuToo, ministr ženy odbyl

Internetovou petici zorganizovalo hnutí KuToo, jehož název je odvozen od světové kampaně MeToo. První z iniciativ odkazuje na dvojici japonských slov kutsu a kutsú, tedy bota a bolest. Petici v pondělí předala ministerstvu zdravotnictví japonská herečka Jumi Išikawová, která pracuje na poloviční úvazek v pohřebním ústavu. Pod peticí je již 21.000 podpisů a stále jich přibývá. Některé hlasy v rámci hnutí požadují i mírnější dress code pro muže, kteří musí ve většině firem nosit obleky.

A social media campaign against dress codes and expectations that women wear high heels at work has gone viral in Japan, with thousands joining the #KuToo movement https://t.co/nN1toazBfv pic.twitter.com/GZUf2vT8uc