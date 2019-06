Čína chystá na Hongkong sporný zákon. Poslední britský guvernér je zděšen

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poslední britský guvernér Hongkongu Chris Patten dnes ostře kritizoval plánovaný zákon, který by umožnil vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu z Hongkongu do pevninské Číny. Podle Pattena by norma znamenala "obrovskou ránu" pro vládu zákona a poškodila by pověst Hongkongu jako globálního finančního centra.