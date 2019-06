Překoná Čína americkou armádu? Má tajný recept na úspěch, upozorňuje zpráva

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz

Čínská vojenská síla je na vzestup a hrozí, že výrazně ohrozí americkou vojenskou dominanci. Uvádí to zpráva Center for a New American Security. Čína toho dosáhla rozsáhlou průmyslovou špionáží.