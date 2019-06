V Hongkongu protestují desetitisíce lidí proti zákonu o odsunu do Číny

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Desetitisíce lidí dnes vyrazily do ulic Hongkongu ve snaze odvrátit schválení zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Úřady v očekávání největšího protestu za posledních 15 let vyslaly do terénu přes 2000 policistů, kteří dohlížejí na dosud poklidnou demonstraci, informovala agentura Reuters.