O co ve skutečnosti šlo při incidentu na moři? Experti poukazují na jeho znepokojivé pozadí

O případu jako první informovala ruská agentura TASS. Ve Východočínském moři se potkaly americké a ruské námořní flotily. Málem mělo dojít ke srážce amerického křižníku Chancellorsville, vyzbrojeného raketami s plochou dráhou letu, s ruskou protiponorkovou lodí Admiral Vinogradov.

Velitelství ruské tichomořské flotily osočilo americkou loď, že náhle prudce změnila kurz a proplula jen 50 metrů od přídě ruské lodi Admiral Vinogradov. Ruské plavidlo tak muselo provést „ extrémní manévr“, aby se vyhnula strážce. Ruské vedení označila incident za nebezpečný a nepřípustný.

Americké námořnictvo ruskou verzi událostí odmítá s tím, že se jedná o pouhou „propagandu“. Podle Američanů to byla právě ruská loď, která postupovala „nebezpečně a neprofesionálně“. Měla se k americkému plavidlu přiblížit na 15 až 30 metrů a přinutit jej prudce změnit směr.

Událost lze považovat za další část širšího proudu vzájemných provokací a harašení, ke kterému dochází mezi oběma mocnostmi v důsledku současného napětí, které mezi nimi vládne. Před pár dny si např. USA stěžovaly, že ruské stíhačky ohrozily nebezpečným chováním jejich průzkumné letadlo nad Středozemním mořem.

Experti oslovení stanicí CNN však poukazují na to, že incident má neobvyklé pozadí. „Rusové obvykle obtěžují naše lodě, když působí ve vodách, které Rusové považují za svou oblast vlivu (Černé moře, Barentsovo moře a vody u Vladivostoku),“ poukázal Carl Schuster, bývalý kapitán amerického námořnictva a bývalý ředitel operací US Pacific Command's Joint Intelligence Center. Incident se však tentokrát odehrál ve Východočínském moři, který za svoji výsostní oblast považuje Čína.

Podle CNN lze v Pacifiku pozorovat viditelnější přítomnost ruských lodí. Až doposud se ale vyhýbaly tomu, aby nějakým způsobem se zapletly do konfliktu s těmi americkými. Podle expertů incident celkově nesedí do charakteru ruského námořnictva, které se soustředí primárně na hlídkování a obranu svých pobřežních vod.

V kontextu nedávné schůzky čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem v Moskvě lze tedy celý incident vykládat jako důkaz posilujících vazeb Číny a Ruska. Putin na setkání uvedl, že současná úroveň vztahů mezi oběma zeměmi je „bezprecedentní“. Obě země spolu spolupracují především v ekonomické oblasti, v posledních letech však posilují i vojenskou spolupráci.

Např. v roce 2018 se masivního ruského vojenského cvičení Východ 2018 zúčastnila i část čínské armády. Podle analytiků to byl jasný varovný signál USA, které obě země považují za svého hlavního mocenského konkurenta.

Podobný signál, mířený však spíše na čínskou stranu, mohl být incident ve Východočínském moři. „ Toto jasně vysílá silnou zprávu prezidentovi Si, z Putinovy perspektivy, že my jsme ve vašem týmu,“ tvrdí vysloužilý admirál a vojenský analytik CNN, John Kirby.

„ Vypadá to, že pracují ve shodě s Číňany. Berou v úvahu ty věci, které mohou dělat ve shodě s Číňany, aby čelili USA. A pokud to znamená pomáhat Číňanům v Pacifiku, tak to udělají,“ myslí si vysloužilý velitel vzdušných sil a vojenský analytik CNN Cedric Leighton. „ Ze stejného důvodu očekávají, že jim Číňané pomohou v jiných oblastech, snad ve střední Asii,“ dodal.

Podle Schustera celý incident zapadá do širší Putinovy strategie obtěžování USA, kdekoliv je to možné. „ Možná je to přehlídka politické podpory Číny, zatímco Si je v Moskvě, ale s větší pravděpodobností to signalizuje, že Rusko je ochotno vyzvat dominanci USA na světové scéně a na moři, “ uvedl analytik.

Rusko a Čína masivně investují do svého námořnictva. Na rozdíl od USA, které se soustředí na výrobu robustních válečných lodí, obě země produkují obrovské množství menších válečných lodí. Každá z nich ji má více než 300, USA mají 284 lodí. Podle analytiků by nicméně v případném konfliktu stále měly USA navíc díky větší technické vybavenosti jejich lodí.