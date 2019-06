Vzpoura proti Číně: V Hongkong se chystají nové masové protesty, šíří se výzva #612strike

Při nedělních demonstracích vyrazilo podle organizátorů do ulic přes milion lidí, což by znamenalo, že to byla největší protestní akce od roku 1997, kdy se někdejší britská kolonie vrátila pod čínskou správu. Policejní odhady jsou nižší, udávají okolo 240.000 lidí.

Další protesty by měly začít již dnes večer místního času. Aktivisté v internetové petici vyzvali, aby dnes ve 22:00 místního času (16:00 SELČ) přišlo k budově Legislativní rady (parlamentu) nejméně 50.000 lidí a setrvali tam až do středy.

Hundreds of thousands of people marched through #HongKong in a bid to block a proposed #extraditionbill that would allow suspects to be sent to mainland #China to face trial. @AJEnglish https://t.co/z0HRCkKLZm pic.twitter.com/3ySbmdjn3y