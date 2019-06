Přes 60 Rohingů ztroskotalo na ostrově blízko Thajska

V dřevěném plavidle bylo kromě Rohingů také několik Thajců a Barmánců, kteří na lodní neštěstí místní úřady upozornili. Úřady loď nalezly zničenou a po krátké prohlídce zjistily, že vezla přes 60 Rohingů, podle kterých Thajci a Barmánci plavidlo řídili. Ti však popřeli, že příslušníky rohingské menšiny převáželi.

Úřady Rohingy odvezly do pevninského Thajska a zahájily vyšetřování. To má dát odpověď na otázku, zda nejde o oběti obchodu s bílým masem nebo o migranty, kteří do země vstoupili nelegálně.

Muslimská menšina Rohingů pochází z barmského Arakanského státu, kde jim hrozí tvrdá perzekuce jak od úřadů, tak od buddhistické většiny. Barma je neuznává jako samostatné etnikum a vnímá je jako nelegální přistěhovalce z Bangladéše. Rohingové ze země utíkají, mnohdy na nebezpečných bárkách, které často okolní státy odmítají přijmout a obrací je zpátky na širé moře.

LPG is reducing tree loss and making #Rohingya refugees safer, but more support is needed. pic.twitter.com/133z4W7aLY — IOM Bangladesh (@IOMBangladesh) 11. června 2019

Uprchlíci nejčastěji směřují do Bangladéše, který s barmským Arakanským státem sousedí. Kvůli tvrdému zákroku armády tam v roce 2017 uprchlo přes 700.000 Rohingů. Příslušníci menšiny utíkají i do dalších okolních států, jako jsou Thajsko, Malajsie nebo Indonésie.