Hongkongský parlament odložil projednávání sporného zákona

Převážně mladí lidé dnes ráno místního času prorazili bariéry a zablokovali přístup k budově parlamentu, takzvané Legislativní rady. Její schůze, na které se dnes mělo o kontroverzním návrhu zákona jednat ve druhém čtení, měla začít hodinu před polednem místního času (5:00 SELČ). Sekretariát zákonodárného sboru ale v tu dobu vydal prohlášení, že se schůze odkládá "na pozdější termín, který bude stanoven".

Závěrečné hlasování o sporném návrhu zákona by se mělo podle původních informací konat 20. června. Předpokládá se, že návrh poslanci schválí, protože parlament je ovládán přívrženci Pekingu.

While some of you are still in bed, hundreds of protesters have blocked Lung Wo Road before 8am in a bid to stop lawmakers from attending the meeting as the debate of #extraditionbill resumes in #hongkong 📸@SCMPNews photographer KY Cheng pic.twitter.com/ARKEcWIB34