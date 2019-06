Egyptský soud poslal do vězení skoro 300 lidí, část na doživotí

— Autor: Jan Hron / EuroZprávy.cz / ČTK

Egyptský vojenský soud dnes vyměřil tresty vězení téměř 300 lidem, někteří z nich byli souzeni za pokus o atentát na prezidenta Abdal Fattáha Sísího. S odvoláním na egyptské bezpečnostní zdroje to dnes oznámila agentura AFP. Podle ní dostalo 32 lidí doživotní tresty, 264 lidí pak tresty od tří do 15 let. Omilostněni byli jenom dva obžalovaní.