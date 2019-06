Japonsko zakáže opilcům řídit drony, za porušení zákona bude vysoká pokuta

Zákon, který musí ještě schválit senátoři, stanoví za řízení dronu v opilosti pokutu ve výši až 300.000 jenů (asi 62.000 Kč), anebo trest sahající až k jednomu roku za mřížemi. Pokuta ve výši až půl milionu jenů (asi 105.000) má hrozit provinilcům, kteří se i bez pití alkoholu dopustí nebezpečných manévrů, jako je třeba let střemhlav.

Opatření se mají vztahovat na létající stroje vážící více než 200 gramů.

"Myslíme si, že řídit dron v podnapilosti je stejně závažné jako řídit auto pod vlivem alkoholu," řekl AFP úředník ministerstva dopravy.

Japonsko již několik let přijímá přísné předpisy pro bezpilotní letouny, například zcela zakazuje přelety přes citlivá místa, jako jsou úřední budovy, letiště, jaderné elektrárny, místa konání olympijských her v Tokiu v roce 2020 či lidová shromáždění. Ve většině městských oblastí je třeba mít zvláštní povolení pro každý let.