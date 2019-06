Protesty paralyzovaly Hongkong. Vypukly nové střety, úřady zůstanou zavřené

Ve středu desítky tisíc demonstrantů zablokovaly vstup do sídla zákonodárného sboru a dosáhly toho, že bylo plánované projednávání návrhu extradičního zákona odloženo. Nový termín stanoven nebyl, závěrečné hlasování o normě je ale plánováno na 20. června. Předpokládá se, že návrh poslanci schválí, protože parlament ovládají přívrženci Pekingu.

Dnes ráno místního času zůstávalo u vládních budov v centru Hongkongu jen pár stovek demonstrantů. Během dne jejich počet narostl až na několik tisíc, později se ale zase dav rozptýlil. Někteří z demonstrantů měli na sobě obličejové roušky a ochranné brýle pro případ, že by policie znovu proti davům zasáhla slzným plynem, jak tomu bylo ve středu.

Vládní komplex střeží množství policistů v helmách a se štíty a v okolí je prováděn rozsáhlý úklid ulic, kde se povalují mimo jiné rozbité deštníky, které demonstranti v Hongkongu používají jako ochranu při policejních zásazích. Kromě slzného plynu policisté použili ve středu také gumové projektily, vodní děla a pepřový sprej.

Podle správy místních nemocnic bylo do středeční noci přijato k ošetření 72 raněných ve věku od 15 do 66 let. Dva lidé jsou podle zpravodajského serveru BBC News ve vážném stavu. Mezi zraněnými je 21 policistů, na něž někteří z protestujících házeli kameny, dopravní kužely, plastové láhve a další předměty. Středeční násilnosti byly jedny z nejhorších v Hongkongu od roku 1997, kdy se někdejší britská kolonie vrátila pod čínskou správu.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová, jejíž rezignaci demonstranti rovněž požadují, odsoudila středeční násilnosti a vyzvala k rychlému obnovení pořádku. Odložit či stáhnout návrh zákona o vydávání podezřelých do Číny odmítla. Demonstranti zdůraznili, že se do ulic vrátí, jakmile parlament začne o normě znovu jednat.

How a mother was treated by the police. She was urging the police to stop using violence to the citizens.#NoChinaExtradition #hongkong #HongKongProtest #antiELAB #antiELABhk #hongkongisnotchina pic.twitter.com/0ZiUhVCw7h