Kdo šíří falešné zprávy o KLDR? Objevila se údajně popravená zpěvačka

Hjon-Song-wolová se měla s Kim-čong-unem znát od jeho mládí a dokonce s ním mít i nemanželskou aféru. V roce 2005 se stala známou svou písní o pracovitých dělnících textilních továren. Poté však měla dle jednoho z nejčtenějších jihokorejských deníků, Čoson Ilbo, v roce 2013 být zastřelena samopalem, „zatímco členové jejího orchestru se dívali“ za údajné natočení porno filmu, což mělo být poměrně nevinné video, ve které spolu s dalšími dvěma ženami tančí v trikotech na písničku Elvise Presleyho.

Tyto zprávy se však ukázaly být nepravdivé. Zpěvačka se minulý rok objevila v Soulu v čele severokorejské delegace před zimními olympijskými hrami. Severokorejský vůdce ji navíc měl jmenovat viceprezidentskou oddělení Propagandy a agitace vládnoucí strany Severní Koreje.

Není to poprvé, co Čoson Ilbo, považované za ultrakonzervativní médium ve vztahu k KLDR, napsalo o komunistickém režimu nepravdivou zprávu, upozorňuje německý server Deutsche Welle. Severokorejský diktátor měl např. nutit Severokorejce, aby nosili stejný účes jako on. Ukázalo, že to nebyla pravda stejně jako zpráva o tom, že nechal sežrat svého strýce 120 psy – ačkoliv jej skutečně nechal zabít.

Nejčerstvějším příkladem těchto „fake news“ byla nedávná zpráva, podle které hlavní diplomat vedoucí rozhovory KLDR s USA, Kim Hjok-čchol, měl být popraven za neúspěch setkání Kima s americkým prezidentem Donaldem Trumpem ve Vietnamu, zatímco jiní vysoce postavení diplomaté měli být posláni do pracovních táborů. Později však bylo zveřejněno foto, na které se diplomat nachází v blízkosti vůdce.

Deutsche Welle, tvrdí, že takové zprávy jsou šířeny jihokorejskými a západními médii mimo jiné díky jakémusi provinilému zájmu, který vražedný a v mnoha ohledech bizarní režim v západní veřejnosti vyvolává. KLDR je navíc známa svým tajnůstkářstvím, což znemožňuje takové zprávy verifikovat.

Může to být i strategie KLDR takovéto typy zpráv šířit, zvláště pak mezi severokorejským obyvatelstvem. Jejich cílem je vzbudit strach a donutit obyvatelstvo k poslušnosti.

Zpráva jihokorejské nevládní organizace Transitional Justice Working Group, která na základě výpovědi svědků a satelitních snímků identifikovala 323 míst, kde má režim pořádat veřejné popravy, tedy je pravděpodobně pravdivá, protože režim má důvod, proč tyto popravy uskutečňovat. Neznamená to však jakékoliv zprávy o popravách okamžitě přijímat. Mohou se totiž ukázat být falešnými.