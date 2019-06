Smrtící ovoce: Proč je liči nebezpečné? Po jeho kontumaci zemřely desítky dětí

Úmrtí jsou hlášena ze dvou nemocnic ve městě Muzaffarpur ve státě Bihár, který je proslulý rozlehlými sady, kde se pěstují stromy plodící liči. U všech dětí lékaři zjistili příznaky akutní encefalitidy (zánětu mozku), uvedl představitel místních zdravotnických úřadů Ašók Kumár Singh. U většiny pacientů byla také zaznamenána hypoglykemie, tedy pokles hladiny glukózy v krvi, dodal Singh.

#CAUTION: Do not give #Lychee fruit to your child on Empty Stomach.



31 tragic deaths of children in the span of last 10 days due to lychee toxin poisoning. The toxins are believed to cause a deadly brain disease in young children. https://t.co/eyaCVzKkzD