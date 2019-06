Hongkong čeká další masové protesty. Do krize se vložily USA, Čína protestuje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Další masové demonstrace na protest proti návrhu zákona o vydávání osob podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny jsou plánovány v příštích dnech v Hongkongu. Organizátoři protestních akcí vyzvali občany, aby znovu vyšli do ulic v neděli, a požádali také o povolení k demonstraci na pondělí, kdy by parlament mohl znovu zasednout k projednání kontroverzního zákona, informovala dnes agentura Reuters.