Rozruch kvůli muslimům: Do Ujgurské oblasti přicestoval ruský diplomat, aktivisté se bouří

Voronkov je nejvyšším představitelem OSN, který do Ujrgurské autonomní oblasti zavítal. Mluvčí OSN Farhan Haq potvrdil, že ruský diplomat Voronkov je na oficiální návštěvě Číny, podrobnosti o jeho programu v zemi ale neposkytl.

Návštěvu Voronkova v Sin-ťiangu, o níž jako první informoval časopis Foreign Policy, ostře odsoudily mezinárodní organizace pro lidská práva. "Existuje velké nebezpečí, že návštěva nejvyššího představitele OSN pro boj proti terorismu v Sin-ťiangu potvrdí stanovisko Číny, podle níž je hlavním problémem v této oblasti boj proti terorismu, a nikoli rozsáhlé porušování lidských práv," uvedl představitel organizace Human Rights Watch Louis Charbonneau.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová žádala v prosinci Peking o povolení k návštěvě Sin-ťiangu, ale čínské úřady ji zatím nechávají čekat.

Muslimští Ujguři si dlouhodobě stěžují na kulturní a náboženský útlak ze strany Pekingu a na masivní přistěhovalectví etnických Chanů (Číňanů) do Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Sin-ťiangem čas od času zmítají nepokoje, které Peking přičítá islamistům usilujícím o vytvoření samostatného státu s názvem Východní Turkestán. Za poslední roky si násilí vyžádalo stovky obětí.

