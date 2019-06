Triumf aktivistů? Hongkong odložil schvalování zákona o vydávání osob

Hongkong je bývalá britská kolonie, předaná Číně roku 1997 v rámci principu jedna země, dva systémy, což garantuje určitou autonomii v oblasti justice, legislativy a ekonomického systému. Kritici se obávají, že Peking by zákona využil k pronásledování svých oponentů a že norma by utužila čínskou kontrolu nad Hongkongem. Vedení Hongkongu tvrdí, že zákon zabrání tomu, aby se někdejší kolonie stala útočištěm zločinců.

Lamová po nočním jednání s kabinetem novinářům řekla, že k rozhodnutí dospěla kvůli nespokojenosti, kterou občané projevují, a že odklad je časově neomezený. Své vystoupení zahájila konstatováním, že Hongkong musí chránit zákon a pořádek a že se správa snažila sblížit názorové rozdíly.

Správkyně prohlásila, že legislativní proces kolem zákona bude zastaven a že o dalším postupu se rozhodne po všeobecné konzultaci.

