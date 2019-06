Vzpoura Hongkongu proti vydávacímu zákonu? Z Číny přišla nečekaná reakce

V Hongkongu se proti zákonu konaly v minulých dnech masové protesty a Lamová dnes oznámila, že schvalovací proces pozastavuje bez časového omezení. Parlament měl o zákonu hlasovat ve čtvrtek. Dnes správkyně řekla, že nepočítá, že by se norma mohla do parlamentu vrátit k jednání do konce roku.

Zákon má umožnit vydávání osob podezřelých z trestné činnosti do zemí, s nimiž Hongkong nemá ještě vydávací smlouvy. Patří k nim pevninská Čína, Tchaj-wan nebo Macao.

Čínské ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že věci týkající se Hongkongu jsou vnitřní záležitostí Číny, do níž se nikdo zvenčí nemá právo vměšovat. Dále v prohlášení stojí, že Čína je "neochvějně odhodlána" zajistit svou suverenitu a bezpečnost a Hongkongu blahobyt a stabilitu.

Hongkong byl do roku 1997 britskou kolonií. Po předání Číně je spravován podle principu jedna země, dva systémy, což Hongkongu garantuje určitou autonomii v oblasti justice, legislativy a ekonomického systému.

Británie ocenila, že hongkongská vláda naslouchá lidem, kteří chrání lidská práva.

Well done HK Government for heeding concerns of the brave citizens who have stood up for their human rights. Safeguarding the rights and freedoms in the Sino-British Joint Declaration is the best future for HK and Britain stands behind this legally-binding agreement.