V Hongkongu demonstrovaly dva miliony lidí, záběry jsou fascinující

Před týdnem pořadatelé hovořili o milionu demonstrantů v ulicích, zatímco úřady odhadly počet demonstrantů na 250.000. Již tehdy podle AFP šlo o rekordní počet demonstrantů od opětovného připojení Hongkongu k Číně v roce 1997.

A protest with more than 2million of people can be so kind and quickly find a way for ambulance to pass. Proud to be a HongKonger! Riots? #HongKong #HongkongProtest pic.twitter.com/FttQn7qjIW — Ching (@Ching72847362) 16. června 2019

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová se dnes prostřednictvím vládního prohlášení omluvila za postup při prosazování extradičního zákona, který masové protesty vyvolal.

Zákon, který se vláda snažila prosadit, měl umožnit vydávat lidi podezřelé z kriminálního činu mimo jiné i do pevninské Číny. Občané Hongkongu kvůli tomu zahájili velké protesty z obav, že Peking zákon zneužije k pronásledování svých oponentů.

Lamová v sobotu oznámila, že schvalování zákona pozastavuje na neurčito. Odpůrci se ale dnes sešli k další masové akci, požadovali zrušení zákona a odstoupení Lamové.

The energy at the march in #HongKong today feels triumphant and defiant. Protestors are unified in their calls. They're demanding Carrie Lam step down, that she withdraws the extradition bill and that police "stop using violence against students." #LockhartRoad pic.twitter.com/vI1RWZK1h6 — Natasha Khan (@natashakhanhk) 16. června 2019

AFP také uvedla, že Joshua Wong (22), který byl hlavní osobností studentských protestů v roce 2014, vyjde v pondělí z vězení na svobodu. AFP se odvolala na dnešní sdělení Wongova hnutí.