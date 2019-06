Z vězení v Hongkongu propustili lídra studentských protestů, hned pronesl rázná slova

Když Wong opouštěl, obklopen novináři, věznici, vyzval k demisi správkyni Hongkongu Carrie Lamovou. "Musí přijmout zodpovědnost a odstoupit," uvedl Wong.

Masové protesty už přiměly Lamovou k omluvě za "nedostatky v práci vlády" a k odkladu schvalování kritizovaného zákona na neurčito. Demonstranti ale požadují, aby se návrh zákona zrušil úplně a aby Lamová odstoupila.

Wong byl lídrem studentských protestů, jejichž účastníci na podzim 2014 požadovali svobodné volby správce Hongkongu. V současnosti správce volí komise, v níž převažují stoupenci centrální čínské vlády. Demonstrace tehdy trvaly několik týdnů a účastnilo se jich v některé dny až 100.000 lidí.

Crowd of tens of thousands cleared in a matter of seconds for ambulance coming through. Cheers and applause as it successfully makes its way through. #antiELAB #HongKong #extraditionbill pic.twitter.com/dL7lCWEHAD