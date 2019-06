Správkyně Hongkongu se opět omluvila, rezignovat odmítá

Dnes Lamová prohlásila, že projednávání návrhu zákona nebude obnoveno, pokud se vládě nepodaří rozptýlit obavy, které kolem normy panují. Protestující požadují stažení návrhu zákona o vydávání a také rezignaci Lamové, která má podporu Pekingu.

Správkyně Hongkongu nicméně dnes uvedla, že má v úmyslu dokončit svůj mandát a znovu získat důvěru veřejnosti. To znamená, že by Lamová zůstala v úřadu ještě další tři roky.

