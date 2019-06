Australský stát Viktorie povoluje eutanazii. V zákoně je řada omezení

Ministryně zdravotnictví státu Viktorie Jenny Mikakosová očekává, že během prvního roku platnosti zákona bude o eutanazii žádat jen velmi málo pacientů, zhruba jeden měsíčně. Postupně jejich počet podle ní poroste.

"Předpokládáme, že až bude tento zákon v platnosti nějakou dobu, bude o možnost dobrovolného odchodu ze života žádat 100 až 150 pacientů ročně," prohlásila Mikakosová.

It's a historic day for Victoria, with Australia's first assisted dying laws coming into effect. For more, @BlakeJohnson talks with Health Minister @JennyMikakos. #7NEWS pic.twitter.com/QR45zJgeEp