Demonstranti dali vládě v Hongkongu ultimátum, hrozí dalšími protesty

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová pod tlakem masových protestů o víkendu schvalování zákona odložila na neurčito, výzvu k jeho stažení ale nevyslyšela. Demonstranti volají také po rezignaci Lamové, která má podporu Pekingu.

Podle programu zasedání hongkongského parlamentu měli dnes prodemokratičtí poslanci v plánu předložit zákonodárnému sboru návrh na vyslovení nedůvěry Lamové. V parlamentu nicméně převažují přívrženci Pekingu, takže lze očekávat, že návrh na vyslovení nedůvěry Lamové bude zamítnut. Kdy se hlasování uskuteční, není podle médií jasné.

Lamová se sice na úterní tiskové konferenci osobně omluvila za krizi, kterou návrh extradičního zákona vyvolal, žádné další ústupky ale neslíbila. Prohlásila naopak, že má v úmyslu dokončit svůj mandát a znovu získat důvěru veřejnosti. Znamená to, že by zůstala v úřadu ještě další tři roky.

Krátce po úterním projevu Lamové se na sociálních sítích začaly šířit anonymní výzvy k novým demonstracím, pokud vláda do čtvrtečních 17:00 místního času (11:00 SELČ) nesplní požadavky prodemokratické opozice. Lidé se mají shromáždit před vládním komplexem v centru města, pokud možno i s obličejovými maskami, deštníky a ochrannými brýlemi, které by je v případě nového propuknutí násilí ochránily před zásahy policie.

Do you hear the people sing? We do. In #HongKong's Admiralty area. And it sounds like #LesMiserables from here. #NoChinaExtradition #HongKongProtests #反送中 #616黑衣大遊行 #AntiExtraditionBill pic.twitter.com/zde3zR6l8R