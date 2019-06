Ujgurský autor prý zemřel po pobytu v čínském internačním táboře

Tohti měl podle své vnučky Zorigul cukrovku a nemocné srdce. Byl však propuštěn, až když se jeho zdravotní stav zhoršil natolik, že nemohl v táboře normálně fungovat.

Další vnučka Berna Ilchiová, která žije v Kanadě, americkému Rádiu Svobodná Asie (RFA) řekla, že se dozvěděla o dědečkově smrti až po 11 dnech. Jeho rodina totiž měla strach, že jim telefon odposlouchává čínská vláda a že by je za hovor mohla rovněž zavřít do internačního tábora. Ilchiová prý dodnes neví, zda Tohti zemřel ještě v táboře, nebo až po propuštění.

Tohtiho vnukovi sdělila zprávy jeho babička, když jí zavolal, aby si ověřil informace o dědečkově smrti ze sociálních sítí. "Krátce po telefonátu obdržela babička zprávu od čínské vlády, že přijala hovor ze zahraničí a že tím učinila nebezpečné rozhodnutí. Co jiného udělala kromě toho, že nám řekla, že zemřel? Proč by to mělo mít nějaké následky?" napsal podle The Guardian v příspěvku na instagramu, který je nyní již smazaný.

Oznámení o Tohtiho skonu odsoudil americký PEN klub. "Zprávy o nelidském zacházení v internačních táborech jsou ukázkou vážnosti porušování svobody projevu ze strany Číny. Tohtiho smrt je smutnou ztrátou pro ujgurskou literární komunitu v čase, kdy se vláda snaží odstranit její kulturní a intelektuální život," napsala ředitelka programů na podporu svobody projevu Summer Lopezová.

Existenci táborů v západní provincii Sin-ťiang, kde žije asi 12 milionů muslimů, Čína původně popírala. Loni o nich však začala hovořit jako o střediscích odborného vzdělávání, kam jsou na politickou převýchovu posíláni tamní Ujgurové. Úřady tak chtějí bojovat proti šíření podle nich extremistické ideologie.

Lidé, kteří těmito tábory prošli, tvrdí, že v nich byli nuceni mimo jiné odsoudit islám a slíbit věrnost čínské komunistické straně.

Ujgurové jsou turkické etnikum žijící hlavně v provincii Sin-ťiang. Tvoří asi 45 procent tamní populace a pociťují kulturní blízkost k jiným středoasijským národům. V posledních desetiletích se do této části Číny nastěhoval velký počet Chanů (Číňanů) a Ujgurové se podle agentury AP obávají, že jejich kultura i možnosti obživy jsou v ohrožení.