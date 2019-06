Část Indie je na suchu. Kvůli vodní krizi vznikne nové ministerstvo

Podle Kóvinda se ze země vytratily tradiční způsoby uchování vody, jezera a rybníky se zasypávají, aby vzniklo místo pro stavby. Nedostatek vody je podle něj jedním z největším problémů 21. století a kvůli změně klimatu se pravděpodobně ještě zhorší.

Vznik nového ministerstva by měl Indii pomoci s dopady změn klimatu se vypořádat. Prezident uvedl, že mizející vodní zdroje mají dopad hlavně na chudé obyvatelstvo.

#Drought hit Maharashtra has reached an alarming stage with no #drinkingwater in 5000 villages#Maharashtra #Marathwada #WaterShortage pic.twitter.com/xcHhlTT81T