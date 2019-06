Dobré vztahy mezi KLDR a Čínou prospívají míru, shodli se vůdci

Si přicestoval do Pchjongjangu ve čtvrtek se záměrem podpořit spojence, který je pod tlakem sankcí OSN kvůli svému jadernému a raketovému programu a kvůli přerušení rozhovorů o jaderném odzbrojení se Spojenými státy.

První návštěva čínského prezidenta v KLDR po 14 letech se koná týden před summitem G20 v japonské Ósace, kde se Si setká mimo jiné s americkým protějškem Donaldem Trumpem.

Kim řekl, že návštěva čínského prezidenta, která by mohla podpořit severokorejskou ekonomiku strádající pod sankcemi, má zásadní význam pro předvedení neměnného přátelství mezi oběma zeměmi světu, uvedla KCNA.

Chinese President #Xijinping said Beijing is willing to join Pyongyang in opening up a bright future for bilateral ties, and lasting peace and common prosperity in the region at a welcome banquet held by #KimJongUn on Thursday pic.twitter.com/6F0iqanJ7t