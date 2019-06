V Hongkongu začal "černý protest", davy žádají rezignaci správkyně Lamové

Demonstranti pohrozili, že pokud od něj neustoupí do čtvrtka, obnoví protesty kolem vládního komplexu v centru města. Tam je nyní několik set lidí.

Podle stanice BBC nejnovější protest začal před parlamentem, ale později jeden z organizátorů vyzval účastníky, aby se přesunuli k policejnímu velitelství. Policie je požádala, aby odešli, protože svou přítomností ohrožují výjezdy k naléhavým událostem. Lidé, z nichž většina přišla v černém, si začali nasazovat na obličej masky a volat po odstoupení Lamové.

Good morning from #HongKong. Once a uni student, i know how determined you need to be to be able to wake up at 7am to join a sit-in when people can’t even wake up for a 10am lecture in the morning. At 9am, over 500 protesters in black have joined the “picnic” outside gov office. pic.twitter.com/Nhhkcbyjp2