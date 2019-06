U zrodu demonstrací v Hongkongu stála vražda, romantika se změnila v horor

Zpočátku se jednalo o kriminální příběh, o jehož podrobnosti se zajímal pouze místní bulvární tisk. Letos v únoru, téměř rok po Chanově zatčení, ale hongkongská vláda předložila návrh zákona, který by umožňoval vydávat podezřelé z Hongkongu na Tchaj-wan a do dalších zemí včetně pevninské Číny. Hongkongská vláda přitom poukázala právě na případ zavražděné Poon Hiu-wing. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová a její nadřízení v Pekingu byli přesvědčeni, že i díky tomuto brutálnímu zločinu návrh zákona snadno prosadí.

Jak se ale záhy ukázalo, čínské a hongkongské vedení silně podcenily obavy obyvatel Hongkongu z omezování právní nezávislosti tohoto poloautonomního území. Návrh zákona vedl k největším demonstracím od opětovného připojení Hongkongu k Číně v roce 1997, proti nimž hongkongská policie minulý týden zasáhla slzným plynem, vodními děly a gumovými projektily.

zdroj: YouTube

Lamová nakonec v sobotu pod tlakem veřejnosti schvalování kritizovaného zákona odložila na neurčito, což ale neuspokojilo protestující, kteří požadují úplné stažení normy. Kritici návrhu extradičního zákona od počátku upozorňují na to, že by ho Peking mohl zneužít k pronásledování politických disidentů a další občanů Hongkongu, kteří se znelíbí vládnoucí čínské komunistické straně.

Lamová při přesvědčování veřejnosti mnohokrát poukázala na to, že přijetí extradičního zákona je nutné, aby mohl být Chan Tong-kai pohnán k odpovědnosti. Tchajwanské úřady přitom již v květnu uvedly, že nebudou o vydání Chana na základě navrhovaného zákona žádat. Argumenty Tchaj-wanu, který funguje nezávisle na Pekingu, má vlastní vládu a demokratické zřízení, byly podobné jako argumenty obyvatel Hongkongu: Soudům a bezpečnostním silám v pevninské Číně, kontrolovaným vládnoucí komunistickou stranou, se nedá věřit.

Poon Hiu-wing navštěvovala školu, která nabízela lekce vaření a kurzy pro kosmetičky. Chan Tong-kai studoval ekonomii. Dvojice se setkala v červenci roku 2017, když oba pracovali na částečný úvazek ve stejném obchodě.

Loni strávili oba mladí lidé svátek svatého Valentýna v Tchaj-peji. O dva dny později mezi nimi ale vypukla hádka, která se protáhla do časných ranních hodin. Poon na jednom z tchajpejských trhů koupila růžový kufr a dvojice se prý hádala o to, jak by měli věci do zavazadla zabalit.

Později Poon prozradila, že otcem dítěte, které nosí, je její bývalý partner. Chanovi také ukázala videonahrávku, na níž je zachycena při sexu s oním druhým mužem. Rozhořčený Chan podle své výpovědi následně své přítelkyni udeřil hlavou o zeď a po asi desetiminutové rvačce ji v hotelovém pokoji uškrtil. Její tělo napěchoval do kufru a šel spát.

Když se Poon nevrátila z výletu na Tchaj-wan domů, zahájil její otec horečné pátrání. Chan mu řekl, že se s dívkou pohádal a "každý si šli svou cestou". Chana vyslechla také hongkongská policie, jíž mladík řekl to samé. Poté ale tchajwanské úřady našly záznam z bezpečnostní kamery, na níž je Chan vidět, jak s námahou vleče růžový kufr z hotelu, kde s Poon pobývali. Policie mladíka znovu předvolala k výslechu a ten se tentokrát přiznal a odhalil místo, kde zanechal tělo. Policisté ho téhož večera našli.

Hongkongská policie ale doposud nemohla Chana obvinit z vraždy, protože zločin byl spáchán na Tchaj-wanu a hongkongské úřady nemají přístup k důkaznímu materiálu.

Místo toho byl Chan v Hongkongu zatčen za praní špinavých peněz, protože po smrti své přítelkyně dál používal její kreditní karty. V dubnu mladíka hongkongský soud poslal do vězení na 29 měsíců. Vzhledem k době, kterou strávil v cele při čekání na soud, a s ohledem na dobré chování by mohl být propuštěn již letos v říjnu.

Tchaj-wan loni v prosinci vydal na Chana zatykač v souvislosti s vraždou přítelkyně a opakovaně se obrátil na hongkongské představitele, aby projednali, jakým způsobem by Chan mohl být Tchaj-wanu předán. Hongkong ale na výzvy nereagoval. Hongkong (stejně jako Čína) neuznává Tchaj-wan jako samostatný stát, takže stíhaného zločince tam na žádost místních úřadů vydat nelze.

Ani případná dohoda o vydávání podezřelých z Hongkongu na Tchaj-wan, do pevninské Číny a na jiná území, jak již bylo řečeno, případ nevyřeší. "Pokud nebudou odstraněny hrozby osobní bezpečnosti lidí, kteří cestují do Hongkongu nebo tam žijí, nebudeme souhlasit s vydáváním podezřelých osob tak, jak je navrhují hongkongské úřady," uvedl náměstek tchajwanského ministra pro záležitosti pevninské Číny Čchiou Čchuej-čeng.