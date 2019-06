Turistka si na dovolené prošla peklem: Znásilnění bylo to nejmenší, co zažila

Hannah na výlet do Thajska zřejmě nikdy nezapomene. Hned druhý den, co do asijské země přiletěla, se ztratila na pláži Railay v letovisku Krabi. Vydala se proto do nejbližšího obchodu se suvenýry požádat místní o pomoc.

Tamní obchodník jí nabídl, že ji odvede do hotelu. "Byla tma, kolem jedenácté večer, šla jsem do obchodu pro turisty požádat o pomoc. Řekli mi, že cesta do hotelu je v noci nebezpečná a poslali se mnou jednoho ze zaměstnanců," svěřila se turistka listu Daily Mail.

Přiznává, že z muže, který ji doprovázel, měla obavy, byla ale unavená a chtěla se dostat na pokoj. Muž Hannah vedl pralesní cestou, tedy mimo frekventované komunikace, a najednou se po ní vrhnul a začal z ní sundávat šaty.

"Začala jsem ho bít do obličeje a ukousla mu ucho. Bylo z poloviny utržené. Bolelo ho to, tak přestal a nechal mě jít. Po chvíli jsem ale slyšela, jak za mnou běží. Utíkala jsem proto cestou zpátky, ve tmě jsem si ale nevšimla útesu a spadla jsem," líčí šokovaná turistka.

Hannah si při pádu ze 45 metrů vysokého útesu zlomila páteř a narazila se do hlavy. "Křičela jsem. Byla to ta největší bolest, co jsem kdy zažila," vzpomíná turistka, která nebyla schopna se po pádu pohnout. Toho se ale muž, podle deníku Daily Mail osmadvacetiletý Apal Ruengvorn, rozhodl využít.

"Slezl za mnou dolů. Plakala jsem a prosila ho, aby zavolal pomoc. Vzal telefon a někomu zavolal, tak jsem si myslela, že mě někdo zachrání. Ale nikdo nepřišel. Byla jsem nehybná, s šílencem vedle sebe, a lezli po mě hadi," popisuje hrůzný zážitek Hannah.

Tím ale celé trauma neskončilo. "Najednou si sundal kalhoty a začal masturbovat. Neznásilnil mě, ale udělal vše ostatní. Myslela jsem si, že umřu. Nevěděla jsem, co mám dělat. Když jsem začala křičet, začal mě dusit. Tak jsem se snažila zachovat chladnou hlavu. Jakmile se mi trochu ulevilo, začala jsem volat o pomoc. On ale pořád opakoval: 'Žádná policie, žádná policie'."

Po několika hodinách Ruengvorn odešel a Hannah nechal nehybnou na úpatí srázu. Později se podle líčení turistky vrátil s dalšími lidmi, kteří dívku dopravili do nemocnice. S pomocí rodičů se pak zdárně vrátila do New Yorku, kde se zotavila a začala běhat maraton.