Demonstranti v Hongkongu chtějí přitáhnout pozornost G20, Čína zlostně reaguje

V Hongkongu v posledních týdnech lidé masově demonstrují proti kontroverznímu návrhu zákonu o vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Předminulou neděli se v ulicích podle organizátorů shromáždily dva miliony lidí. Policie účast uvádí v řádu stovek tisíc. Přesto je to rekordní počet demonstrantů od opětovného připojení Hongkongu k Číně z roku 1997.

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová sice vyhověla tlaku minulých protestů a pozastavila schvalovací proces, opozice ale požaduje úplné stažení návrhu extradičního zákona. Odpůrci normy poukazují na to, že lidé vydaní do Číny by tam mohli čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům.

An anarchist collective in #HongKong analyzes the struggle against the #HongKongExtraditionLaw in the context of previous #HongKongProtests and the struggle against nationalist and neoliberal hegemony in the streets. A fascinating interview.https://t.co/HnXJuaNUsc pic.twitter.com/pMoVd8wqNM