Austrálie v pozoru. Ze Sýrie se mají vrátit potomci obávaných teroristů IS

Podle AP jde o pět dětí nebo vnoučat odsouzeného teroristy Khaleda Sharroufa narozeného v Sydney a tři děti bojovníka IS Yasina Rizvice z Melbourne. Oba muži i jejich manželky zemřeli na Blízkém východě.

The children and grandchildren of killed prominent Australian Islamic State jihadist Khaled #Sharrouf are among the eight children secretly evacuated from a refugee camp in #Syria. #Australia #auspolhttps://t.co/NQL8IUflrx — OPMagazine (@OPMGnews) 24. června 2019

Premiér Morrison novinářům řekl, že děti nemohou nést zodpovědnost za rozhodnutí svých rodičů a že jim úřady poskytnou sociální, lékařskou i psychologickou pomoc, aby se mohly zapojit do "šťastného života v Austrálii". Nyní jsou v péči australských pracovníků, podle listu The Australian jsou od neděle v Iráku. Morrison ve sdělení neupřesnil, kdy by měly dorazit do Austrálie.

Některé z dětí utrpěly v Sýrii zranění, podle odborníků jim konflikt možná způsobil i psychologická traumata a mohou být také radikalizované. Nejstarší z dětí Zaynab Sharroufové bylo minulý týden 18 let a do země se má vrátit se svými dvěma dětmi, třetí dítě se jí má brzy narodit. Zaynab vedla před porážkou IS relativně privilegovaný život, bydlela v domě s otroky a fotila se s dalšími zahalenými ženami s puškami a drahými vozy.

Sharroufová v minulosti na sociálních sítích propagovala aktivity otce a manžela, oba byli bojovníky IS. Její otec Khaled šokoval svět, když na internetu v roce 2014 zveřejnil fotografii svého mladého syna, jak drží useknutou hlavu syrského vojáka.

V Austrálii existují programy zaměřené na deradikalizaci, které mají pomoci účastníkům zapojit se zpět do každodenního života. V případě rodiny Sharroufových to však podle expertů bude zřejmě náročné, nejen kvůli tomu, jak moc jejich případ upoutává pozornost médií.

Podle kriminologa Clarka Jonese dětem hrozí také nebezpečí od některých Australanů. "Hodně lidí je tady vůbec nechce," řekl AP. "Kvůli tomu by mohly být v ohrožení," dodal.

Humanitární organizace Save The Children uvádí, že v uprchlických táborech v Sýrii žije nejméně 50 australských žen a dětí a požaduje jejich návrat zpět do země původu.